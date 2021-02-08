«Реал» нацелился на лидера «Интера»

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08 Февраля 2021, 12:30,
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Центрфорвард миланского «Интера» Ромелу Лукаку попал в сферу интересов очередного европейского гранда. Согласно сведениям Todofichajes, подписать 27-летнего бомбардира собирается мадридский «Реал».
«Королевский» клуб предпримет попытку купить нападающего в летнее трансферное окно. В борьбе за Лукаку «сливочные» столкнутся с «Манчестер Сити». Английский клуб рассматривает Ромелу в качестве замены Серхио Агуэро.
В сезоне-2020/2021 чемпионата Италии бельгийский бомбардир провел 20 поединков, записав на свой счет 14 забитых мячей (три - с пенальти) и три результативные передачи.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Реал Мадрид, Интер Милан, Ромелу Лукаку, Трансферы футбола - лето 2021