Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Индзаги рассказал о целях «Лацио» на сезон

08 Февраля 2021, 10:17,

Главный тренер римского «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Кальяри» (1:0) в поединке 21-го тура чемпионата Италии. Решающий гол забил нападающий Чиро Иммобиле.

«В текущем сезоне мы хотели пробиться в плей-офф Лиги чемпионов и сохранить место в зоне еврокубков. Будем продолжать борьбу.

На старте сезона нам мешала пандемия коронавирусной инфекции, было непросто выступать, когда в лазарете находилось очень много игроков», - передает слова наставника football-italia.

Напомним, что в 1/8 финала Лиги чемпионов «Лацио» встретится с мюнхенской «Баварией».

В Серии А подопечные Индзаги занимают четвертое место после 21 тура.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лацио, Симоне Индзаги
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