«Ювентус» намерен продлить аренду Мораты

Испанский форвард Альваро Мората может задержаться в туринском «Ювентусе», об этом рапортует AS.

Согласно данным источника, руководство «старой синьоры» заинтересовано в пролонгации арендного соглашения с 28-летним футболистом еще на один сезон. Напомним, что правами на игрока владеет мадридский «Атлетико». За итальянский гранд Альваро выступает с сентября прошлого года.

В нынешнем сезоне Серии А Мората принял участие в 16 поединках, записав на свой счет четыре забитых мяча и семь результативных передач.

«Ювентус» занимает третье место в чемпионате Италии, отставая от лидирующего «Милана» на семь очков.