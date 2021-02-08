Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Ювентус» намерен продлить аренду Мораты

08 Февраля 2021, 09:47,

Испанский форвард Альваро Мората может задержаться в туринском «Ювентусе», об этом рапортует AS.

Согласно данным источника, руководство «старой синьоры» заинтересовано в пролонгации арендного соглашения с 28-летним футболистом еще на один сезон. Напомним, что правами на игрока владеет мадридский «Атлетико». За итальянский гранд Альваро выступает с сентября прошлого года.

В нынешнем сезоне Серии А Мората принял участие в 16 поединках, записав на свой счет четыре забитых мяча и семь результативных передач.

«Ювентус» занимает третье место в чемпионате Италии, отставая от лидирующего «Милана» на семь очков.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Альваро Мората
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