Гол Иммобиле принёс «Лацио» шестую победу подряд

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08 Февраля 2021, 00:40,
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«Лацио» не заметил сопротивлении «Кальяри» в матче 21-го тур чемпионата Италии. Команда Симоне Индзаги в шестом матче подряд набрала максимум очков. Сегодня победу принес точный удар Чиро Иммобиле, который у линии вратарской получил скидку головой от Сергея Милинковича-Савича, на паузе избавился от опеки и отправил мяч в сетку ворот.
После победы 1:0 «Лацио» настиг «Рому», которая занимает четвертое место.
Протокол игры
|(1:0) Иммобиле Чиро 61'
Рейна Пепе • Мусаккио Матео 82' ( Пароло Марко ( 82' ) • 87'Ачерби Франческо • Раду Стефан • Лаццари Мануэль 64' ( Лулич Сенад ( 64') • Милинкович-Савич Сергей • Лукас Лейва 82' ( Эскаланте Гонсало ( 82') • Альберто Луис 65' ( Акпа-Акпро Жан-Даниэль ( 65') • Марусич Адам • Иммобиле Чиро • Корреа Хоакин 69' 73' ( Мурики Ведат ( 73')
Запасные: Алиа Марко • Кайседо Фелипе • Худт Уэсли • Фарес Мохамед • Перейра Андреас
Краньо Алессио • Ругани Даниэле • Годин Диего • Валюкевич Себастьян • Дзаппа Габриэле 76' ( Симеоне Джованни ( 76') • Нандес Найтан • 31'Марин Рэзван • Ликояннис Хараламбос 51' ( Трипальделли Алессандро ( 51') • Наингголан Раджа 84' ( Черри Альберто ( 84') • Педро Жоао • 81'Паволетти Леонардо 84' ( Перейро Гастон ( 84')
Запасные: Калабрези Артуро • Трамони Маттео • Викарио Гульельмо • Асамоа Квадво • Арести Симоне • Карбони Андреа
07 февраля. Стадион "Олимпийский (Рим)" (Рим).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Лацио, Кальяри