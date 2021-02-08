Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Гол Иммобиле принёс «Лацио» шестую победу подряд

08 Февраля 2021, 00:40,

«Лацио» не заметил сопротивлении «Кальяри» в матче 21-го тур чемпионата Италии. Команда Симоне Индзаги в шестом матче подряд набрала максимум очков. Сегодня победу принес точный удар Чиро Иммобиле, который у линии вратарской получил скидку головой от Сергея Милинковича-Савича, на паузе избавился от опеки и отправил мяч в сетку ворот.

После победы 1:0 «Лацио» настиг «Рому», которая занимает четвертое место.

Протокол игры  
Лацио 1:0 Кальяри
(1:0) Иммобиле Чиро 61'    
Рейна Пепе Мусаккио Матео   82' (Пароло Марко (   82'   87') Ачерби Франческо Раду Стефан Лаццари Мануэль   64' (Лулич Сенад (   64') Милинкович-Савич Сергей Лукас Лейва   82' (Эскаланте Гонсало (   82') Альберто Луис   65' (Акпа-Акпро Жан-Даниэль (   65') Марусич Адам Иммобиле Чиро Корреа Хоакин   69'   73' (Мурики Ведат (   73')
Запасные: Алиа Марко Кайседо Фелипе Худт Уэсли Фарес Мохамед Перейра Андреас
Краньо Алессио Ругани Даниэле Годин Диего Валюкевич Себастьян Дзаппа Габриэле   76' (Симеоне Джованни (   76') Нандес Найтан   31' Марин Рэзван Ликояннис Хараламбос   51' (Трипальделли Алессандро (   51') Наингголан Раджа   84' (Черри Альберто (   84') Педро Жоао   81' Паволетти Леонардо   84' (Перейро Гастон (   84')
Запасные: Калабрези Артуро Трамони Маттео Викарио Гульельмо Асамоа Квадво Арести Симоне Карбони Андреа
07 февраля. Стадион "Олимпийский (Рим)" (Рим).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Лацио, Кальяри
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео
Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео
Роналду - лучший футболист десятилетия в Европе, Рамос занял второе место
Роналду - лучший футболист десятилетия в Европе, Рамос занял второе место
«Арсенал» вдевятером проиграл изначально удачный матч против «Вулверхэмптона»
«Арсенал» вдевятером проиграл изначально удачный матч против «Вулверхэмптона»
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола