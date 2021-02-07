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Пиоли – об Ибрагимовиче: «Мы не можем ничему удивляться, глядя на то, как тренируется Златан»

07 Февраля 2021, 20:44,

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о достижениях нападающего Златана Ибрагимовича, который преодолел отметку в пятьсот голов на клубном уровне.

«Глядя на то, как тренируется Ибрагимович, мы не можем ничему удивляться. Златан – чемпион.

Жест Ибрагимовича в сторону руководства после замены? Златан доволен командой, главное – все игроки счастливы. Все в клубе хотят добиваться успехов, я считаю, что он поступает правильно, продолжая играть. Ибрагимович по-прежнему мотивирован, он скрупулезно ухаживает за своим телом, начиная с диеты, заканчивая восстановлением. Вы не можете оставаться на таком уровне, не заботясь о себе», - цитирует Пиоли Sky Sport Italia.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Златан Ибрагимович, Стефано Пиоли
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