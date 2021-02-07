Ибрагимович – о пятисотом голе в своей карьере: «Самое главное – продолжать работать»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович в перерыве матча с «Кротоне» прокомментировал пятисотый гол в своей клубной карьере.

«Это достижение означает, что я забил много важных голов в своей карьере. Самое главное – продолжать работать и помогать команде. Моя цель – забивать голы и создавать моменты. Мы должны и дальше играть в свою игру против «Кротоне» и постараться победить. Они ещё могут доставить нам проблем», - приводит слова Ибрагимовича Sky Sport.

На данный момент идёт 55-я минута матча, «Милан» впереди со счётом 1:0. Ибрагимович открыл счёт на 30-й минуте встречи после передачи Леау.