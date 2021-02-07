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Ибрагимович – о пятисотом голе в своей карьере: «Самое главное – продолжать работать»

07 Февраля 2021, 18:19,

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович в перерыве матча с «Кротоне» прокомментировал пятисотый гол в своей клубной карьере.

«Это достижение означает, что я забил много важных голов в своей карьере. Самое главное – продолжать работать и помогать команде. Моя цель – забивать голы и создавать моменты. Мы должны и дальше играть в свою игру против «Кротоне» и постараться победить. Они ещё могут доставить нам проблем», - приводит слова Ибрагимовича Sky Sport.

На данный момент идёт 55-я минута матча, «Милан» впереди со счётом 1:0. Ибрагимович открыл счёт на 30-й минуте встречи после передачи Леау.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Златан Ибрагимович
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Комментарии (1)
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0
Кар Карыч
07 Февраля 2021, 18:57

Только негров не трогает!

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