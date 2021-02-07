Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Пандев ещё не решил, завершит ли карьеру летом

07 Февраля 2021, 11:53,

Нападающий «Дженоа» Горан Пандев ранее говорил о том, что он завершит карьеру после выступления на Евро-2020 со сборной Северной Македонии. Впрочем, нападающий может и передумать. Об этом он сообщил после оформленного дубля в победном матче чемпионата Италии против «Наполи» (2:1).

«Я изо всех сил старался восстановиться от последней травмы. Но я всё ещё наслаждаюсь игрой и чувствую себя хорошо. Посмотрим. Я думаю завершить карьеру после Евро, но ещё ничего не знаю наверняка», - сказал Пандев DAZN.

Добавим, что летом Горан Пандев отпразднует тридцать восьмой день рождения.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Дженоа, Горан Пандев
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
07 Февраля 2021, 14:58

Ещё может на годок съездить в Китай или МЛС. Всё впереди!

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