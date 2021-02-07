​Гаттузо жалуется на отсутствие времени для тренировок

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо высказался после поражения от «Дженоа» со счётом 1:2.

«Сегодня мне нечего сказать. Я играл в футбол и знаю, что можно ошибаться. Но у нас нет времени работать над тем, чтобы строить атаки от своих ворот через пас, поскольку мы играем каждые три дня. Два гола мы привезли сами себе. Это больно, ведь наши ошибки являются копиями друг друга.

Это позиционная проблема: при перемещении мяча вы должны находиться в правильных позициях, иначе вас поймают. Нам нужно работать над этим, но мы не тренируемся, а только восстанавливаемся между играми», - сказал Гаттузо DAZN.