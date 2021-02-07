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Дубль 37-летнего Пандева принёс «Дженоа» победу над «Наполи»

07 Февраля 2021, 00:37,

«Наполи» продолжает допускать осечки в игре с не самыми сильными командами. После поражений от «Специи» и «Вероны» команда Дженнаро Гаттузо неудачно сыграла против «Дженоа». 37-летний Горан Пандев реализовал два выхода один на один с голкипером, и этого было достаточно для победы (2:1). Неаполитанцы же нанесли два десятка ударов, но отыграли только один мяч в концовке. Сначала Лоренцо Инсинье зарядил в штангу, а затем Маттео Политано здорово сыграл на отскоке.

У «Наполи» пятое место, «Дженоа» же после третьей победы кряду уже 11-я.

Протокол игры  
Дженоа 2:1 Наполи
(1:0) Пандев Горан 11'    
(2:0) Пандев Горан 26'    
    79' Политано Маттео (2:1)
Перин Маттиа Гольданига Эдоардо Радованович Иван Кришито Доменико Дзаппакоста Давиде Стротман Кевин   68' (Бехрами Валон (   68') Бадель Милан   29' Зайц Миха   87' (Ровелла Николо (   87') Циборра Леннарт   57' Дестро Маттиа   79' (Портанова Маноло (   79') Пандев Горан   68' (Скамачча Джанлука (   68')
Запасные: Ебонгуе Стив-Майк Думбравану Даниэл Гильоне Паоло Мелегони Филиппо Пеллегрини Лука Онгене Жером Маркетти Федерико Зима Лукаш
Оспина Давид Ди Лоренцо Джованни Манолас Костас   68' (Ррахмани Амир (   68') Максимович Никола Руй Мариу Элмас Эльиф Демме Диего   79' (Бакайоко Тьемуэ (   79') Зелиньски Пётр   54' (Осимхен Виктор (   54') Политано Маттео Петанья Андреа   54' (Инсинье Лоренцо (   54') Лосано Ирвинг   73'
Запасные: Контини Никита Чиоффи Антонио Мерет Алекс Хюсай Эльсейд Лоботка Станислав
06 февраля. Стадион "Луиджи Феррарис".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Наполи, Дженоа, Горан Пандев
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Комментарии (1)
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Super fanat
07 Февраля 2021, 02:08

Старый македонец подставляет не менее старого Гаттузо на пути к его успешному тренерству. Уже все середняки питаются очками за счёт Наполи. К Гаттузо большие вопросы. Не уволят, конечно. Но это не значит, что руководство не будет относиться к нему внимательнее и не будет летом искать ему замену!

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