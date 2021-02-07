Дубль 37-летнего Пандева принёс «Дженоа» победу над «Наполи»

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07 Февраля 2021, 00:37,
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«Наполи» продолжает допускать осечки в игре с не самыми сильными командами. После поражений от «Специи» и «Вероны» команда Дженнаро Гаттузо неудачно сыграла против «Дженоа». 37-летний Горан Пандев реализовал два выхода один на один с голкипером, и этого было достаточно для победы (2:1). Неаполитанцы же нанесли два десятка ударов, но отыграли только один мяч в концовке. Сначала Лоренцо Инсинье зарядил в штангу, а затем Маттео Политано здорово сыграл на отскоке.
У «Наполи» пятое место, «Дженоа» же после третьей победы кряду уже 11-я.
Протокол игры
|(1:0) Пандев Горан 11'
|(2:0) Пандев Горан 26'
|79' Политано Маттео (2:1)
Перин Маттиа • Гольданига Эдоардо • Радованович Иван • Кришито Доменико • Дзаппакоста Давиде • Стротман Кевин 68' ( Бехрами Валон ( 68') • Бадель Милан • 29'Зайц Миха 87' ( Ровелла Николо ( 87') • Циборра Леннарт • 57'Дестро Маттиа 79' ( Портанова Маноло ( 79') • Пандев Горан 68' ( Скамачча Джанлука ( 68')
Запасные: Ебонгуе Стив-Майк • Думбравану Даниэл • Гильоне Паоло • Мелегони Филиппо • Пеллегрини Лука • Онгене Жером • Маркетти Федерико • Зима Лукаш
Оспина Давид • Ди Лоренцо Джованни • Манолас Костас 68' ( Ррахмани Амир ( 68') • Максимович Никола • Руй Мариу • Элмас Эльиф • Демме Диего 79' ( Бакайоко Тьемуэ ( 79') • Зелиньски Пётр 54' ( Осимхен Виктор ( 54') • Политано Маттео • Петанья Андреа 54' ( Инсинье Лоренцо ( 54') • Лосано Ирвинг 73'
Запасные: Контини Никита • Чиоффи Антонио • Мерет Алекс • Хюсай Эльсейд • Лоботка Станислав
06 февраля. Стадион "Луиджи Феррарис".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Наполи, Дженоа, Горан Пандев
Старый македонец подставляет не менее старого Гаттузо на пути к его успешному тренерству. Уже все середняки питаются очками за счёт Наполи. К Гаттузо большие вопросы. Не уволят, конечно. Но это не значит, что руководство не будет относиться к нему внимательнее и не будет летом искать ему замену!