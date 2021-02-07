Дубль 37-летнего Пандева принёс «Дженоа» победу над «Наполи»

«Наполи» продолжает допускать осечки в игре с не самыми сильными командами. После поражений от «Специи» и «Вероны» команда Дженнаро Гаттузо неудачно сыграла против «Дженоа». 37-летний Горан Пандев реализовал два выхода один на один с голкипером, и этого было достаточно для победы (2:1). Неаполитанцы же нанесли два десятка ударов, но отыграли только один мяч в концовке. Сначала Лоренцо Инсинье зарядил в штангу, а затем Маттео Политано здорово сыграл на отскоке.

У «Наполи» пятое место, «Дженоа» же после третьей победы кряду уже 11-я.