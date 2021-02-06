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​Директор «Фиорентины» объяснил, зачем команде Кокорин

06 Февраля 2021, 23:44,

Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде объяснил, почему клуб подписал Александра Кокорина.

«Кокорин может быть очень полезным для нас, потому что у него другие характеристики по сравнению с другими нашими нападающими. Кокорин может больше играть между линиями, а также умеет выполнять работу в фазе обороны. Нам нужно подождать, но он может оказаться драгоценным для «Фиорентины», - сказал Праде Sky Sport Italia.

Напомним, что Кокорин дебютировал в Серии А в пятницу вечером, проведя на поле около двадцати минут в игре против «Интера» после выхода на замену.

Как болельщики «Фиорентины» отреагировали на дебют Кокорина
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин, Даниэле Праде
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