​Милинкович-Савич: «Мечтаю играть за «Реал» с детства»

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич высказался по поводу цели в своей футбольной карьере.

«Я мечтаю играть за «Реал» с детства. Это главная цель моей карьеры, и я сделаю всё для её достижения», - приводятся слова Милинковича-Савича из интервью Nova TV на сайте журналиста Джанлуки ди Марцио.

Напомним, Милинкович-Савич был признан лучшим футболистом Серии А в январе. Всего в нынешнем сезоне сербский полузащитник провёл за «Лацио» двадцать четыре матча, забил четыре гола и отдал семь результативных передач.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает Милинковича-Савича в 70 миллионов евро.