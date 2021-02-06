Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Дзаньоло может стать игроком «Ювентуса»

06 Февраля 2021, 15:49,

Атакующий полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло попал в сферу интересов туринского «Ювентуса», об этом рапортует La Gazzetta dello Sport.

Согласно сведениям источника, руководство «старой синьоры» планирует оформить переход 21-летнего в том случае, если римский коллектив не пробьется в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона итальянской Серии А.

Дзаньоло выступает за «волков» с 2018-го года. В настоящий момент полузащитник находится в лазарете из-за разрыва крестообразных связок.

После 20 сыгранных туров чемпионата Италии «Рома» занимает третье место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Николо Дзаньоло, Трансферы футбола - лето 2021
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