Дзаньоло может стать игроком «Ювентуса»

Атакующий полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло попал в сферу интересов туринского «Ювентуса», об этом рапортует La Gazzetta dello Sport.

Согласно сведениям источника, руководство «старой синьоры» планирует оформить переход 21-летнего в том случае, если римский коллектив не пробьется в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона итальянской Серии А.

Дзаньоло выступает за «волков» с 2018-го года. В настоящий момент полузащитник находится в лазарете из-за разрыва крестообразных связок.

После 20 сыгранных туров чемпионата Италии «Рома» занимает третье место в турнирной таблице.