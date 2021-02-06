Брага: «Странно, что «Фиорентина» верит в Кокорина так сильно»

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал дебют Александра Кокорина за «Фиорентину» в матче итальянской Серии А против миланского «Интера» (0:2).

- Первый матч для Кокорина получился нормальным. Он вышел на замену при счёте 0:2 и сыграл около 15-ти минут. Перевернуть ход игры с «Интером» было очень трудно. У «Фиорентины» были какие-то отсутствия – из-за красной карточки и так далее. Понятно, что Кокорин только набирает форму, последний матч до этого он сыграл несколько месяцев назад.

Видимо, в «Фиорентине» действительно надеются на Кокорина. А если бы не верили, то не купили бы и не подписали контракт на целых три с половиной гола. Кокорин ещё не старый, но ему почти 30 лет, и он раньше никогда не играл в клубе из-за границы. Поэтому в какой-то мере странно, что «Фиорентина» верит в Кокорина так сильно.