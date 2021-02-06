Миранчук - лучший игрок «Аталанты» в январе

Хавбек сборной России Алексей Миранчук, выступающий в чемпионате Италии за «Аталанту», признан лучшим игроком команды по итогам января. Об этом сообщает пресс-служба бергамасков в «Твиттере».

В опросе 25-летний россиянин набрал 84,2% голосов. Алексей уверенно определил защитника Кристиана Ромеро (15,8%) в финальном голосовании.

В минувшем месяце Миранчук провел шесть матчей в чемпионате Италии. Также он сыграл две встречи в Кубке страны, отметившись в каждой из них голами.

Алексей перешел в «Аталанту» в летнее трансферное окно из московского «Локомотива». Игрок заключил контракт по схеме «4+1». Сумма перехода составила 14,5 миллиона евро.