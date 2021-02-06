«Интер» заинтересовался полузащитником «Лиона»

Хавбек Бруну Гимараеш, правами на которого владеет французский «Лион», может продолжить карьеру в итальянской Серии А. Заинтересованность в услугах 23-летнего бразильского полузащитника проявляет миланский «Интер», сообщает Mundo Deportivo.

Напомним, что Гимараеш перебрался в «Лион» в прошлом году. За его трансфер «ткачи» заплатили 20 миллионов евро. Согласно оценке портала Transfermarkt, нынешняя стоимость футболиста составляет порядка 28 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Франции полузащитник провел 20 поединков, записав на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.