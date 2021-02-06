«Интер» заинтересовался полузащитником «Лиона»

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06 Февраля 2021, 11:40,
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Хавбек Бруну Гимараеш, правами на которого владеет французский «Лион», может продолжить карьеру в итальянской Серии А. Заинтересованность в услугах 23-летнего бразильского полузащитника проявляет миланский «Интер», сообщает Mundo Deportivo.
Напомним, что Гимараеш перебрался в «Лион» в прошлом году. За его трансфер «ткачи» заплатили 20 миллионов евро. Согласно оценке портала Transfermarkt, нынешняя стоимость футболиста составляет порядка 28 миллионов евро.
В текущем сезоне чемпионата Франции полузащитник провел 20 поединков, записав на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Интер Милан, Лион, Трансферы футбола - лето 2021, Бруну Гимараеш
Быстро прогрессирует, быстро. В принципе, усилил бы Интер и омолодил тамошнюю линию полузащиты. Да и Лиону, думаю, барыш перепадёт. Меньше чем за 40 млн. евро вряд ли отдадут! Игрок-то только перешёл и вообще, думаю, хочет проявить себя в Лионе.