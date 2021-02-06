Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Интер» заинтересовался полузащитником «Лиона»

06 Февраля 2021, 11:40,

Хавбек Бруну Гимараеш, правами на которого владеет французский «Лион», может продолжить карьеру в итальянской Серии А. Заинтересованность в услугах 23-летнего бразильского полузащитника проявляет миланский «Интер», сообщает Mundo Deportivo.

Напомним, что Гимараеш перебрался в «Лион» в прошлом году. За его трансфер «ткачи» заплатили 20 миллионов евро. Согласно оценке портала Transfermarkt, нынешняя стоимость футболиста составляет порядка 28 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Франции полузащитник провел 20 поединков, записав на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Интер Милан, Лион, Трансферы футбола - лето 2021, Бруну Гимараеш
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Super fanat
06 Февраля 2021, 13:10

Быстро прогрессирует, быстро. В принципе, усилил бы Интер и омолодил тамошнюю линию полузащиты. Да и Лиону, думаю, барыш перепадёт. Меньше чем за 40 млн. евро вряд ли отдадут! Игрок-то только перешёл и вообще, думаю, хочет проявить себя в Лионе.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео
Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Роналду - лучший футболист десятилетия в Европе, Рамос занял второе место
Роналду - лучший футболист десятилетия в Европе, Рамос занял второе место


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола