Кокорин дебютировал за «Фиорентину»

В 21-м туре чемпионата Италии по футболу «Фиорентина» на своем поле принимает «Интер».

На 74-й минуте за «фиалок» дебютировал российский нападающий Александр Кокорин, вышедший на замену вместо Душана Валаховича.

На данный момент идёт 76-я минута матча, «Интер» впереди со счётом 2:0, забитыми голами в каждом из таймов отметились Барелла и Перишич.

Напомним, что Кокорин стал игроком итальянского клуба 27 января, заключив с «Фиорентиной» контракт до 30 июня 2024 года. Трансфер нападающего обошёлся «фиалкам» в четыре с половиной миллиона евро.

Первую половину сезона Кокорин провёл в «Спартаке».