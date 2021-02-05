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Раванелли: «Чалханоглу – ключевой игрок «Милана»

05 Февраля 2021, 23:59,

Global Look Press

Бывший форвард сборной Италии Фабрицио Раванелли назвал ключевого игрока «Милана».

«Чалханоглу имеет фундаментальное значение для «Милана». Он проводит отличный сезон, играет качественно. Считаю, что Хакан является ключевым игроком «россонери», - приводит слова Раванелли SkySport24.

26-летний Чалханоглу, контракт которого с «Миланом» рассчитан до 30 июня 2021 года, сыграл двадцать четыре матча за итальянский клуб в нынешнем сезоне, забил шесть голов и отдал девять голевых передач.

После двадцати туров «Милан» под руководством Пиоли занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Хакан Чалханоглу, Фабрицио Раванелли
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