Роналду: «Я всегда пытался создать лучшую версию себя»

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, которому сегодня исполнилось 36 лет, поблагодарил всех за поздравления.

«36 лет, просто невероятно! Возникает ощущение, что всё началось только вчера, но это путешествие уже полно приключений и историй, которые нужно запомнить. Мой первый мяч, моя первая команда, мой первый гол… Время летит!

Я всегда отдавал всё, что мог, никогда не сдерживал себя и пытался создать лучшую версию себя. В ответ вы дарите мне любовь и поддержку. Никогда не смогу отблагодарить вас за это. Я бы не справился без вас.

Спасибо за поддержку и добрые сообщения в этот день», - написал Роналду в «Инстаграме».