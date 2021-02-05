Беннасер: «Кесси никогда не устаёт»

Хавбек национальной сборной Алжира и «Милана» Исмаэль Беннасер лестно отозвался об одноклубнике Франке Кесси.

«Он никогда не устает, в нем невероятно много энергии. Конечно, мы должны использовать это.

Приход в клуб Томори и Манджукича? Мы – семья, когда кто-то приходит в клуб, то мы должны делать всё, чтобы ребятам было комфортно.

Награда лучшему игроку Северной Африки 2020 года? Я должен сделать всё, чтобы стать ещё лучше. Я много работал», - цитирует Беннасера пресс-служба «Милана».

23-летний полузащитник сыграл восемнадцать матчей за «Милан» во всех турнирах и отдал четыре голевые передачи.