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Беннасер: «Кесси никогда не устаёт»

05 Февраля 2021, 21:39,

Global Look Press

Хавбек национальной сборной Алжира и «Милана» Исмаэль Беннасер лестно отозвался об одноклубнике Франке Кесси.

«Он никогда не устает, в нем невероятно много энергии. Конечно, мы должны использовать это.

Приход в клуб Томори и Манджукича? Мы – семья, когда кто-то приходит в клуб, то мы должны делать всё, чтобы ребятам было комфортно.

Награда лучшему игроку Северной Африки 2020 года? Я должен сделать всё, чтобы стать ещё лучше. Я много работал», - цитирует Беннасера пресс-служба «Милана».

23-летний полузащитник сыграл восемнадцать матчей за «Милан» во всех турнирах и отдал четыре голевые передачи.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Франк Кесси, Исмаэль Беннасер
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Комментарии (2)
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0
Super fanat
05 Февраля 2021, 22:26

А что это за награда "лучшему футболисту Северной Африки"? Где награда лучшему футболисту Африки? К чему эти деления?

0
Рыгорыч
06 Февраля 2021, 00:18

это расизм, в северной африке негров меньше.

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