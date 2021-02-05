Гасперини: «Кубок Италии для нас в приоритете»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поставил ответный матч полуфинала Кубка Италии с «Наполи» выше встречи с «Торино» в Серии А.

«Конечно, матч в Кубке Италии имеет огромное значение, мы можем выйти в полуфинал турнира. Кубок Италии для нас приоритетнее, чем Серия А на этой неделе, но мы выложимся на максимум в игре с «Торино».

Повреждение Хатебура? У него проблемы из-за старой травмы, нужно лечиться. Если ему удастся решить это проблему, то будет здорово. О сроках восстановления говорить пока рано», - цитирует Гасперини Football italia.

Первый матч между «Наполи» и «Аталантой» завершился безрезультативной ничьей.