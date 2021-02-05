Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Пелле стал игроком «Пармы»

05 Февраля 2021, 20:27,

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35-летний нападающий Грациано Пелле стал игроком «Пармы».

Как сообщает пресс-служба итальянского клуба, контракт с опытным футболистом рассчитан до 30 июня 2021 года.

Последний четыре года Пелле выступал за китайский клуб «Шаньдун Лунэн», за которой он в общей сложности сыграл 133 матча, забил 63 гола и отдал 24 голевые передачи. Стоит отметить, что в активе Грациано и девять голов в двадцати матчах за сборную Италии, за которую он дебютировал в октябре 2014 года.

После двадцати туров «Парма» занимает пятнадцатое место в турнирной таблице чемпионата Италии, опережая идущий последним «Кротоне» лишь на одно очко.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Парма, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021, Грациано Пелле
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