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05 Февраля 2021, 20:27,
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35-летний нападающий Грациано Пелле стал игроком «Пармы».
Как сообщает пресс-служба итальянского клуба, контракт с опытным футболистом рассчитан до 30 июня 2021 года.
Последний четыре года Пелле выступал за китайский клуб «Шаньдун Лунэн», за которой он в общей сложности сыграл 133 матча, забил 63 гола и отдал 24 голевые передачи. Стоит отметить, что в активе Грациано и девять голов в двадцати матчах за сборную Италии, за которую он дебютировал в октябре 2014 года.
После двадцати туров «Парма» занимает пятнадцатое место в турнирной таблице чемпионата Италии, опережая идущий последним «Кротоне» лишь на одно очко.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Парма, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021, Грациано Пелле