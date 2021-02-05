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Кулибали заразился коронавирусом

05 Февраля 2021, 20:14,

Global Look Press

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали сдал положительный тест на коронавирус.

Как сообщает пресс-служба неаполитанского клуба, болезнь протекает бессимптомно, футболист находится на изоляции у себя дома.

Отметим, что завтра, 6 февраля, «Наполи» сыграет с «Дженоа», а уже 10 февраля подопечные Гаттузо встретятся с «Аталантой» в рамках ответного матча полуфинала Кубка Италии.

29-летний Кулибали является лидером обороны клуба из Неаполя, в нынешнем сезоне он сыграл двадцать пять матчей и забил один гол.

После девятнадцати туров «Наполи» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Наполи, Калиду Кулибали
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