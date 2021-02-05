​«Ювентус» поздравил Роналду с днём рождения

В пятницу, пятого февраля, свой день рождения отмечает один из наиболее выдающихся футболистов современности Криштиану Роналду. Звёздному форварду «Ювентуса» исполнилось тридцать шесть лет.

Туринский клуб поздравил свою главную звезду с этой датой.

Ближайший матч Роналду и его команда проведут в субботу, шестого февраля. «Ювентус» будет принимать «Рому», которая на сегодняшний день набрала в чемпионате Италии на один зачётный балл больше.

В двадцати трёх матчах нынешнего сезона Криштиану Роналду записал на свой счёт двадцать два гола. Также португалец отметился тремя результативными передачами на партнёров.