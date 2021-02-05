​«Ювентус» поздравил Роналду с днём рождения

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05 Февраля 2021, 17:24,
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В пятницу, пятого февраля, свой день рождения отмечает один из наиболее выдающихся футболистов современности Криштиану Роналду. Звёздному форварду «Ювентуса» исполнилось тридцать шесть лет.
Туринский клуб поздравил свою главную звезду с этой датой.
Buon compleanno, @Cristiano! https://t.co/xMosVV1EE6 pic.twitter.com/U4w3NuDVlR— JuventusFC (@juventusfc) February 4, 2021
Ближайший матч Роналду и его команда проведут в субботу, шестого февраля. «Ювентус» будет принимать «Рому», которая на сегодняшний день набрала в чемпионате Италии на один зачётный балл больше.
В двадцати трёх матчах нынешнего сезона Криштиану Роналду записал на свой счёт двадцать два гола. Также португалец отметился тремя результативными передачами на партнёров.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Криштиану Роналду