​Милинкович-Савич признан лучшим игроком Серии А в январе

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич был признан MVP чемпионата Италии в январе. Как сообщает пресс-служба Серии А, серб показал 95% в плане технической эффективности, успешно сделал 50% передач высокой сложности, а также имел решающее значение в фазах владения и перехвата.

Всего в нынешнем сезоне Милинкович-Савич провёл за «Лацио» двадцать четыре матча в различных соревнованиях. На счету полузащитника четыре забитых гола и семь результативных передач на партнёров.

«Лацио» занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии на текущую минуту.