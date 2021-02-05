Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Милинкович-Савич признан лучшим игроком Серии А в январе

05 Февраля 2021, 15:01,

Global Look Press

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич был признан MVP чемпионата Италии в январе. Как сообщает пресс-служба Серии А, серб показал 95% в плане технической эффективности, успешно сделал 50% передач высокой сложности, а также имел решающее значение в фазах владения и перехвата.

Всего в нынешнем сезоне Милинкович-Савич провёл за «Лацио» двадцать четыре матча в различных соревнованиях. На счету полузащитника четыре забитых гола и семь результативных передач на партнёров.

«Лацио» занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии на текущую минуту.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Лацио, Сергей Милинкович-Савич
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