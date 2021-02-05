Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Коларов покинет «Интер»

05 Февраля 2021, 10:36,

Global Look Press

Руководство миланского «Интера» решило расстаться с опытным сербским защитником Александром Коларовым. Стороны прекратят сотрудничество по окончании сезона, рапортует издание La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, «нерадзурри» не устраивает качество игры 35-летнего футболиста. Коларов пополнил ряды «Интера» в сентябре прошлого года, перебравшись из столичной «Ромы». Его контракт с миланским грандом рассчитан до середины 2021-го года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Александр принял участие в семи встречах, записав на свой счет одну результативную передачу.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Интер Милан, Александр Коларов
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Комментарии (1)
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beorn_n
05 Февраля 2021, 10:39

Качество игры 35 летнего флангового защитника), они думали он там летать чтоли будет?)

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