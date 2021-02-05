Коларов покинет «Интер»

Руководство миланского «Интера» решило расстаться с опытным сербским защитником Александром Коларовым. Стороны прекратят сотрудничество по окончании сезона, рапортует издание La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, «нерадзурри» не устраивает качество игры 35-летнего футболиста. Коларов пополнил ряды «Интера» в сентябре прошлого года, перебравшись из столичной «Ромы». Его контракт с миланским грандом рассчитан до середины 2021-го года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Александр принял участие в семи встречах, записав на свой счет одну результативную передачу.