Коларов покинет «Интер»

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05 Февраля 2021, 10:36,
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Руководство миланского «Интера» решило расстаться с опытным сербским защитником Александром Коларовым. Стороны прекратят сотрудничество по окончании сезона, рапортует издание La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, «нерадзурри» не устраивает качество игры 35-летнего футболиста. Коларов пополнил ряды «Интера» в сентябре прошлого года, перебравшись из столичной «Ромы». Его контракт с миланским грандом рассчитан до середины 2021-го года.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии Александр принял участие в семи встречах, записав на свой счет одну результативную передачу.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Интер Милан, Александр Коларов
Качество игры 35 летнего флангового защитника), они думали он там летать чтоли будет?)