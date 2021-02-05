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«Интер» решил продать Перишича

05 Февраля 2021, 10:22,

Global Look Press

Хорватский полузащитник Иван Перишич может покинуть миланский «Интер» в летнее трансферное окно, об этом информирует издание La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, руководство клуба недовольно нестабильной игрой 32-летнего футболиста. «Нерадзурри» готовы продать игрока за десять миллионов евро. Стоит отметить, что прошлым летом итальянский клуб хотел выручить с продажи Ивана порядка 20 миллионов.

Действующий контракт Перишича с «Интером» рассчитан до лета 2022-го года.

В текущем розыгрыше Серии А хорват провел 18 поединков, записав на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Интер Милан, Иван Перишич, Трансферы футбола - лето 2021
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