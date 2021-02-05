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«Торино» предложил новый контракт Белотти

05 Февраля 2021, 08:35,

Global Look Press

Лидер «Торино» Андреа Белотти может подписать новый трудовой договор со своим нынешним клубом. Об этом информирует издание Sky Sport Italia.

Согласно сведениям источника, президент туринского клуба Урбано Кайро уже предложил 27-летнему бомбардиру новое соглашение на улучшенных условиях.

Действующий контракт Белотти с «Торино» рассчитан до середины 2022-го года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии нападающий провел 19 поединков, отметившись десятью забитыми мячами (два - с пенальти) и пятью результативными передачами. Цвета туринской команды Андреа защищает с 2015-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Торино, Андреа Белотти
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