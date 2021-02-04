Фабиан Руис переболел коронавирусом и готов помочь «Наполи»

Полузащитник «Наполи» и сборной Испании Фабиан Руис вылечился от коронавируса после почти трёхнедельного лечения. Центральному хавбеку разрешили тренироваться и играть в матчах после двух отрицательных тестов на Covid-19, сообщает Football Italia.

24-летний Фабиан Руис узнал о заболевании 18 дней назад и самоизолировался согласно правилам медицинского протокола. Полузащитник был последним игроком «Наполи», у кого был коронавирус.

Фабиан Руис провел семь матчей за сборную Испании с лета 2019 года, а в Серии А ярко играет уже третий год после перехода из «Бетиса» за 30 млн евро.