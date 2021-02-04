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Фабиан Руис переболел коронавирусом и готов помочь «Наполи»

04 Февраля 2021, 22:31,

Global Look Press

Полузащитник «Наполи» и сборной Испании Фабиан Руис вылечился от коронавируса после почти трёхнедельного лечения. Центральному хавбеку разрешили тренироваться и играть в матчах после двух отрицательных тестов на Covid-19, сообщает Football Italia.

24-летний Фабиан Руис узнал о заболевании 18 дней назад и самоизолировался согласно правилам медицинского протокола. Полузащитник был последним игроком «Наполи», у кого был коронавирус.

Фабиан Руис провел семь матчей за сборную Испании с лета 2019 года, а в Серии А ярко играет уже третий год после перехода из «Бетиса» за 30 млн евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Наполи, коронавирус в Италии, Фабиан Руис
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