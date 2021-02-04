Перин: «Не жалею о переходе в «Ювентус»

Страж ворот «Дженоа» Маттиа Перин не жалеет о переходе в «Ювентус».

«Я не жалею о том, что принял предложение «Ювентуса», хотя многие могут подумать именно так. Я многому научился в «Ювентусе», почти всему, что умею. Когда вы попадаете в этот клуб, то понимаете, что их успехи неслучайны. Все футболисты много работают не только на тренировках, но и до, и после них. Я буду продолжать болеть за «Ювентус», клубу необходима удача, чтобы победить в Лиге чемпионов. У меня остались только приятные воспоминания. Невероятный клуб», - цитирует Перина Juve Passion 1897.

28-летний итальянец сыграл лишь девять матчей за «Ювентус» за два с половиной года.