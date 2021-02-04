«Ювентус» рассчитывает продлить контракт с Роналду

«Ювентус» рассчитывает продлить контракт с нападающим Криштиану Роналду.

Как сообщает Tuttosport, туринский клуб планирует предложить португальцу новое соглашение, которое будет рассчитано до лета 2023 года. В «Ювентусе» довольны игрой Роналду.

Нападающий, которому завтра исполнится 36 лет, продолжает выступать на высочайшем уровне. В нынешнем сезоне Криштиану сыграл двадцать три матча за «Ювентус» во всех турнирах, забил двадцать два гола и отдал три голевые передачи. Действующее соглашение португальца с клубом рассчитано до 30 июня 2022 года.

«Ювентус» набрал 39 очков в девятнадцати турах и расположился на четвертом месте в Серии А.