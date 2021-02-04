Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Ювентус» рассчитывает продлить контракт с Роналду

04 Февраля 2021, 17:38,

Depositphotos

«Ювентус» рассчитывает продлить контракт с нападающим Криштиану Роналду.

Как сообщает Tuttosport, туринский клуб планирует предложить португальцу новое соглашение, которое будет рассчитано до лета 2023 года. В «Ювентусе» довольны игрой Роналду.

Нападающий, которому завтра исполнится 36 лет, продолжает выступать на высочайшем уровне. В нынешнем сезоне Криштиану сыграл двадцать три матча за «Ювентус» во всех турнирах, забил двадцать два гола и отдал три голевые передачи. Действующее соглашение португальца с клубом рассчитано до 30 июня 2022 года.

«Ювентус» набрал 39 очков в девятнадцати турах и расположился на четвертом месте в Серии А.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Роналду - лучший футболист десятилетия в Европе, Рамос занял второе место
Роналду - лучший футболист десятилетия в Европе, Рамос занял второе место


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола