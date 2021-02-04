Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Защитник «Фиорентины» Бираги: «У Кокорина прекрасный удар и огромное желание»

04 Февраля 2021, 17:00,

Instagram

Защитник «Фиорентины» Кристиано Бираги высказался о российском нападающем Александре Кокорине.

«У Кокорина прекрасный удар и огромное желание, ему просто нужно время, чтобы адаптироваться», - цитирует Бираги La Gazzetta dello Sport.

29-летний Кокорин перешёл в «Фиорентину» в «Спартак» в конце январе, но пока так и не вы ходил на поле в футболке итальянского клуба. Россиянин может дебютировать за «фиалок» уже в пятницу, 5 февраля, в матче с «Интером».

После двадцати туров «Фиорентина» занимает одиннадцатое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своём активе двадцать два очка.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин, Кристиано Бираги
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
overkill666
04 Февраля 2021, 17:20

он про удар стулом, скорее всего.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Роналду - лучший футболист десятилетия в Европе, Рамос занял второе место
Роналду - лучший футболист десятилетия в Европе, Рамос занял второе место


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола