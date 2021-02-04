Защитник «Фиорентины» Бираги: «У Кокорина прекрасный удар и огромное желание»

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04 Февраля 2021, 17:00,
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Защитник «Фиорентины» Кристиано Бираги высказался о российском нападающем Александре Кокорине.
«У Кокорина прекрасный удар и огромное желание, ему просто нужно время, чтобы адаптироваться», - цитирует Бираги La Gazzetta dello Sport.
29-летний Кокорин перешёл в «Фиорентину» в «Спартак» в конце январе, но пока так и не вы ходил на поле в футболке итальянского клуба. Россиянин может дебютировать за «фиалок» уже в пятницу, 5 февраля, в матче с «Интером».
После двадцати туров «Фиорентина» занимает одиннадцатое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своём активе двадцать два очка.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Фиорентина, Александр Кокорин, Кристиано Бираги
он про удар стулом, скорее всего.