Защитник «Фиорентины» Бираги: «У Кокорина прекрасный удар и огромное желание»

Защитник «Фиорентины» Кристиано Бираги высказался о российском нападающем Александре Кокорине.

«У Кокорина прекрасный удар и огромное желание, ему просто нужно время, чтобы адаптироваться», - цитирует Бираги La Gazzetta dello Sport.

29-летний Кокорин перешёл в «Фиорентину» в «Спартак» в конце январе, но пока так и не вы ходил на поле в футболке итальянского клуба. Россиянин может дебютировать за «фиалок» уже в пятницу, 5 февраля, в матче с «Интером».

После двадцати туров «Фиорентина» занимает одиннадцатое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своём активе двадцать два очка.