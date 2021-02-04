Кьеллини: «У меня нет качеств Рамоса или ван Дейка»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини сравнил себя с Серхио Рамосом и Виргилом ван Дейком.

«Мне очень нравится выигрывать единоборства. Когда я блокирую опасный удар или спасаю команду, то испытываю прилив адреналина. Это нельзя сравнить с забитыми голами.

Чтобы выигрывать борьбу у нападающих, нужно быть пессимистом и всегда готовиться к худшему. Это то, чего должны придерживаться обычные игроки, как я и Барцальи. Я не имею ничего против Андреа, он был прекрасным защитником, но у нас нет качеств Рамоса или ван Дейка», - цитирует Кьеллини So Foot.

36-летний Кьеллини выступает за «Ювентус» с 2005 года.