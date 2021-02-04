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Кьеллини: «У меня нет качеств Рамоса или ван Дейка»

04 Февраля 2021, 16:46,

Global Look Press

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини сравнил себя с Серхио Рамосом и Виргилом ван Дейком.

«Мне очень нравится выигрывать единоборства. Когда я блокирую опасный удар или спасаю команду, то испытываю прилив адреналина. Это нельзя сравнить с забитыми голами.

Чтобы выигрывать борьбу у нападающих, нужно быть пессимистом и всегда готовиться к худшему. Это то, чего должны придерживаться обычные игроки, как я и Барцальи. Я не имею ничего против Андреа, он был прекрасным защитником, но у нас нет качеств Рамоса или ван Дейка», - цитирует Кьеллини So Foot.

36-летний Кьеллини выступает за «Ювентус» с 2005 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Джорджо Кьеллини
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Комментарии (1)
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2
overkill666
04 Февраля 2021, 17:15

зачем принижать себя... зато у Кьелло есть другие качества, которых нет у этих двоих. он пойдет головой туда, куда не каждый ногу сунет. оголотелый безбашенный храбрец. по шрамам на его голове можно изучать историю самых жестких футбольных противостояний Ювентуса и сборной Италии. уникальный защитник.

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