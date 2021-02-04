Кьеллини: «У меня нет качеств Рамоса или ван Дейка»

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04 Февраля 2021, 16:46,
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Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини сравнил себя с Серхио Рамосом и Виргилом ван Дейком.
«Мне очень нравится выигрывать единоборства. Когда я блокирую опасный удар или спасаю команду, то испытываю прилив адреналина. Это нельзя сравнить с забитыми голами.
Чтобы выигрывать борьбу у нападающих, нужно быть пессимистом и всегда готовиться к худшему. Это то, чего должны придерживаться обычные игроки, как я и Барцальи. Я не имею ничего против Андреа, он был прекрасным защитником, но у нас нет качеств Рамоса или ван Дейка», - цитирует Кьеллини So Foot.
36-летний Кьеллини выступает за «Ювентус» с 2005 года.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ювентус, Джорджо Кьеллини
зачем принижать себя... зато у Кьелло есть другие качества, которых нет у этих двоих. он пойдет головой туда, куда не каждый ногу сунет. оголотелый безбашенный храбрец. по шрамам на его голове можно изучать историю самых жестких футбольных противостояний Ювентуса и сборной Италии. уникальный защитник.