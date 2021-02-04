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Валеро: «Не жалею о переходе в «Интер»

04 Февраля 2021, 14:15,

Global Look Press

Полузащитник «Фиорентины» Борха Валеро поделился воспоминаниями о выступлениях за «Интер».

«Не жалею о переходе в «Интер», у меня остались только позитивные воспоминания. После пяти лет во Флоренции я захотел попробовать свои силы в другом топ-клубе, очень доволен тем, чего добился. Этот опыт в очередной раз показал мне, что вы можете добиться много, если будете продолжать работать», - цитирует Валеро Fanpage.

36-летний испанец вернулся в «Фиорентину» летом, за это время он успел сыграть двенадцать матчей за клуб в Серии А, но голевыми действиями не отметился. Контракт Валеро с «фиалками» рассчитан до 30 июня 2021 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Интер Милан, Борха Валеро
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