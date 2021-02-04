Валеро: «Не жалею о переходе в «Интер»

Полузащитник «Фиорентины» Борха Валеро поделился воспоминаниями о выступлениях за «Интер».

«Не жалею о переходе в «Интер», у меня остались только позитивные воспоминания. После пяти лет во Флоренции я захотел попробовать свои силы в другом топ-клубе, очень доволен тем, чего добился. Этот опыт в очередной раз показал мне, что вы можете добиться много, если будете продолжать работать», - цитирует Валеро Fanpage.

36-летний испанец вернулся в «Фиорентину» летом, за это время он успел сыграть двенадцать матчей за клуб в Серии А, но голевыми действиями не отметился. Контракт Валеро с «фиалками» рассчитан до 30 июня 2021 года.