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Иммобиле: «Мы хотим показать, на что способны»

04 Февраля 2021, 00:24,

Global Look Press

Нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле доволен игрой команды.

«Вы все видите, что наша команда вновь набирает оптимальные кондиции. Мы потеряли много очков и попали в сложную ситуацию, но хорошо поработали, чтобы вернуться в гонку за чемпионство. Теперь мы наверху и хотим показать, на что способны», - цитирует Иммобиле Sky Sport Italia.

«Лацио» набрал 37 очков в двадцати матчах и расположился на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии, отставание от лидирующего «Милана» составляет девять зачетных баллов.

Ближайший матч «Лацио» проведёт в воскресенье, 7 февраля, соперником римского клуба станет «Кальяри».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Лацио, Чиро Иммобиле
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