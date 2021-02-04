Иммобиле: «Мы хотим показать, на что способны»

Нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле доволен игрой команды.

«Вы все видите, что наша команда вновь набирает оптимальные кондиции. Мы потеряли много очков и попали в сложную ситуацию, но хорошо поработали, чтобы вернуться в гонку за чемпионство. Теперь мы наверху и хотим показать, на что способны», - цитирует Иммобиле Sky Sport Italia.

«Лацио» набрал 37 очков в двадцати матчах и расположился на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии, отставание от лидирующего «Милана» составляет девять зачетных баллов.

Ближайший матч «Лацио» проведёт в воскресенье, 7 февраля, соперником римского клуба станет «Кальяри».