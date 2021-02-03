Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Джунтоли подтвердил наличие разногласий между де Лаурентисом и Гаттузо

03 Февраля 2021, 22:59,

Global Look Press

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли подтвердил наличие разногласий между президентом клуба Аурелио де Лаурентисом и главным тренером Дженнаро Гаттузо.

«Во всех клубах и семьях случаются небольшие разногласия, иногда они выходят в СМИ, а иногда остаются внутри. Думаю, что всё наладится. Мы должны сосредоточиться на том, что происходит на поле, я уверен, что наши результаты будут продолжать улучшаться», - цитирует Джунтоли RAI Sport.

После девятнадцати туров неаполитанцы занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, отставая от лидирующего «Милана» уже на девять зачетных баллов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Наполи, Дженнаро Гаттузо, Аурелио Де Лаурентис, Кристиано Джунтоли
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