Джунтоли подтвердил наличие разногласий между де Лаурентисом и Гаттузо

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03 Февраля 2021, 22:59,
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Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли подтвердил наличие разногласий между президентом клуба Аурелио де Лаурентисом и главным тренером Дженнаро Гаттузо.
«Во всех клубах и семьях случаются небольшие разногласия, иногда они выходят в СМИ, а иногда остаются внутри. Думаю, что всё наладится. Мы должны сосредоточиться на том, что происходит на поле, я уверен, что наши результаты будут продолжать улучшаться», - цитирует Джунтоли RAI Sport.
После девятнадцати туров неаполитанцы занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, отставая от лидирующего «Милана» уже на девять зачетных баллов.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Наполи, Дженнаро Гаттузо, Аурелио Де Лаурентис, Кристиано Джунтоли