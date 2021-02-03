Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Асамоа подписал контракт с «Кальяри»

03 Февраля 2021, 21:40,

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Полузащитник Квадво Асамоа возвращается в Италию.

Как сообщил журналист Марко Контерио в «Твиттере», футболист подписал контракт с «Кальяри», официально о сделке будет объявлено уже в ближайшее время. Отметим, что Асамоа достался клубу бесплатно.

32-летний футболист сборной Ганы покинул «Интер» несколько месяцев назад, он выступал за миланский клуб с июля 2018 года. Помимо «Интера», Асамоа выступал в Италии за «Торино», «Удинезе» и «Ювентус».

После двадцати туров «Кальяри» занимает лишь восемнадцатое место в турнирной таблице чемпионата Италии, отрыв от последней строчки составляет три зачетных балла.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Кальяри, Трансферы футбола - зима 2021, Квадво Асамоа
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