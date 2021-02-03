​Директор «Ромы»: «Я не встречался с Аллегри, это всё ложь»

Спортивный директор «Ромы» Тьягу Пинту высказался по поводу слухов о своей встрече с Массимилиано Аллегри.

Ранее сообщалось, что Аллегри уже договорился о предварительном контракте с римским клубом. Тренера даже видели около отеля в Милане, где останавливался Пинту.

«Я отрицаю слухи о своих встречах с другими тренерами. Это всё ложь. Мы довольны Паулу Фонсекой и его работой, у меня с ним прекрасные отношения. Паулу не отвлекают эти слухи, он сосредоточен только на следующем матче», - сказал Пинту на пресс-конференции.

На сегодняшний день «Рома» занимает третье место в таблице Серии А.