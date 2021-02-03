​Директор «Ромы» высказался о конфликте между Джеко и Фонсекой

Спортивный директор «Ромы» Тьягу Пинту высказался по поводу ситуации с конфликтом между Эдином Джеко и Паулу Фонсекой, о котором активно писали СМИ.

«Я не хочу увиливать от ответа. Важно понимать, что внутри клуба случаются такие же ситуации, какие бывают в каждой семье. Эти семьи становятся сильнее, решая свои проблемы.

Джеко – сильный футболист, отличный профессионал с большим опытом, а Фонсека – лидер нашего проекта, который построит будущее клуба. За последние дни мы провели совместные встречи, чтобы укрепить доверие. Теперь нужно сосредоточиться на коллективном благе, которое важнее интересов отдельных лиц.

Капитанская повязка? Я убеждён, что клуб должен быть основан на правилах. Сейчас Джеко не капитан», - сказал Пинту на пресс-конференции.