​Кокорин уже получил разрешение на работу в Италии

Александр Кокорин ещё в первый день февраля получил разрешение на работу в Италии. Об этом ТАСС сообщили в «Фиорентине». Тренерский штаб изо дня в день оценивает состояние россиянина, чтобы принять решение о дате его дебюта.

Кокорин перебрался из «Спартака» в «Фиорентину» на прошлой неделе. Российский нападающий, который в первой половине сезона забил два гола в десяти матчах, заключил трудовое соглашение сроком на три с половиной года.

Ближайшую игру чемпионата Италии «Фиорентина» проведёт в пятницу, пятого февраля. Соперником команды Чезаре Пранделли будет не кто-нибудь, а миланский «Интер», занимающий второе место в таблице Серии А. Что касается самих «фиалок», то они пока что идут лишь одиннадцатыми.