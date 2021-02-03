​Кокорин уже получил разрешение на работу в Италии

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03 Февраля 2021, 17:33,
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Александр Кокорин ещё в первый день февраля получил разрешение на работу в Италии. Об этом ТАСС сообщили в «Фиорентине». Тренерский штаб изо дня в день оценивает состояние россиянина, чтобы принять решение о дате его дебюта.
Кокорин перебрался из «Спартака» в «Фиорентину» на прошлой неделе. Российский нападающий, который в первой половине сезона забил два гола в десяти матчах, заключил трудовое соглашение сроком на три с половиной года.
Ближайшую игру чемпионата Италии «Фиорентина» проведёт в пятницу, пятого февраля. Соперником команды Чезаре Пранделли будет не кто-нибудь, а миланский «Интер», занимающий второе место в таблице Серии А. Что касается самих «фиалок», то они пока что идут лишь одиннадцатыми.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Фиорентина, Александр Кокорин
Сашка подумал - "да ё-моё, чё так быстро то?..."