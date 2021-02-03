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​Пирло: «В контракте Роналду нет пункта, запрещающего его заменять»

03 Февраля 2021, 15:51,

Global Look Press

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло высказался по поводу замены Криштиану Роналду в кубковой игре против «Интера». Туринцы выиграли на выезде со счётом 2:1, а Роналду стал автором дубля. 

«Это нормально, что в такой игре футболист хочет играть и помогать своей команде. В контракте Роналду нет пункта, запрещающего его заменять. Он знает, что является фундаментальным игроком для «Ювентуса». Но чтобы быть на вершине, ему иногда нужно отдышаться.

Я сказал Криштиану, что он должен отдохнуть, потому что в субботу у нас важный матч [против «Ромы»]. Он сыграл много игр подряд, отдыхать время от времени будет для него полезно», - сказал Пирло Rai Sport.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Андреа Пирло
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