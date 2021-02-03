​«Всегда меняют номер 22»: Видаль выразил недовольство заменой

Полузащитник «Интера» Артуро Видаль выразил недовольство своей заменой в первом кубковом полуфинале против «Ювентуса», который состоялся во вторник вечером.

«Интер» потерпел домашнее поражение со счётом 1:2, Артуро Видаль покинул поле примерно за двадцать минут до конца поединка. На замену вместо чилийца вышел Кристиан Эриксен.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, недовольный Видаль покидал футбольное поле со словами: «Всегда 22, всегда заменяют номер 22…».

В двадцати пяти матчах нынешнего сезона во всех соревнованиях Артуро Видаль забил два гола и отдал два результативных паса.