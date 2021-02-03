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​Частный самолёт с Мертенсом попал в происшествие

03 Февраля 2021, 15:17,

Global Look Press

Частный самолёт с нападающим «Наполи» Дрисом Мертенсом на борту угодил в авиационное происшествие. Как сообщает Het Nieuwsblad, из-за проливного дождя пилоты при посадке не смогли остановить воздушное судно в пределах взлётно-посадочной полосы. Самолёт выкатился на траву за полосой, где благополучно остановился.

Судя по опубликованным бельгийским изданием фотографиям, Мертенс и его собака, которая тоже находилась в самолёте, отделались лёгким испугом.

Стоит отметить, что инцидент произошёл в Антверпене. Туда Мертенс прибыл для прохождения обследования на повреждённой лодыжке.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Наполи, Дрис Мертенс
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