Роналду - лучший футболист десятилетия в Европе, Рамос занял второе место

IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики) назвала тройку лучших футболистов последнего десятилетия. В этот рейтинг включены сильнейшие игроки из стран, входящих в УЕФА, в период с 2011-го по 2020-й год.

Лучшим футболистом десятилетия был признан португальский нападающий Криштиану Роналду, выступающий в чемпионате Италии за туринский «Ювентус».

Второе место в рейтинге занял центральный защитник сборной Испании и мадридского «Реала» Серхио Рамос. Третьим стал голкипер сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер.

Ранее была представлена символическая сборная десятилетия.