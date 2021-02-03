Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Роналду - лучший футболист десятилетия в Европе, Рамос занял второе место

03 Февраля 2021, 11:43,

Depositphotos

IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики) назвала тройку лучших футболистов последнего десятилетия. В этот рейтинг включены сильнейшие игроки из стран, входящих в УЕФА, в период с 2011-го по 2020-й год.

Лучшим футболистом десятилетия был признан португальский нападающий Криштиану Роналду, выступающий в чемпионате Италии за туринский «Ювентус».

Второе место в рейтинге занял центральный защитник сборной Испании и мадридского «Реала» Серхио Рамос. Третьим стал голкипер сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер.

Ранее была представлена символическая сборная десятилетия.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Криштиану Роналду, Серхио Рамос, Мануэль Нойер
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
ингерман
03 Февраля 2021, 12:27

ай.. а иде меци? )))

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Ибрагимовичу грозит 10-матчевая дисквалификация
Ибрагимовичу грозит 10-матчевая дисквалификация


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола