Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Дестро признан лучшим игроком января в Серии А

03 Февраля 2021, 00:01,

Global Look Press

Нападающий «Дженоа» Маттиа Дестро признан лучшим игроком января в Серии А, об этом сообщает пресс-служба ассоциации футболистов Италии.

Лучшего игрока месяца выбирают футболисты трёх итальянских лиг.

В январе Дестро принял участие в пяти матчах «Джена» в чемпионате Италии и отметился пятью голами, на счету 29-летнего форварда дубль в ворота «Кротоне» (3:0).

Маттиа известен по своим выступлениям за «Рому» и «Милан», в зарубежных клубах итальянцу играть пока не приходилось.

После двадцати туров «Дженоа» занимает четырнадцатую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Дженоа, Маттиа Дестро
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