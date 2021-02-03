Нападающий «Дженоа» Маттиа Дестро признан лучшим игроком января в Серии А, об этом сообщает пресс-служба ассоциации футболистов Италии.

Лучшего игрока месяца выбирают футболисты трёх итальянских лиг.

В январе Дестро принял участие в пяти матчах «Джена» в чемпионате Италии и отметился пятью голами, на счету 29-летнего форварда дубль в ворота «Кротоне» (3:0).

Маттиа известен по своим выступлениям за «Рому» и «Милан», в зарубежных клубах итальянцу играть пока не приходилось.

После двадцати туров «Дженоа» занимает четырнадцатую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии.