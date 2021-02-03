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03 Февраля 2021, 00:01,
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Нападающий «Дженоа» Маттиа Дестро признан лучшим игроком января в Серии А, об этом сообщает пресс-служба ассоциации футболистов Италии.
Лучшего игрока месяца выбирают футболисты трёх итальянских лиг.
В январе Дестро принял участие в пяти матчах «Джена» в чемпионате Италии и отметился пятью голами, на счету 29-летнего форварда дубль в ворота «Кротоне» (3:0).
Маттиа известен по своим выступлениям за «Рому» и «Милан», в зарубежных клубах итальянцу играть пока не приходилось.
После двадцати туров «Дженоа» занимает четырнадцатую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Дженоа, Маттиа Дестро