Пелле близок к переходу в «Парму»

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02 Февраля 2021, 22:57,
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Нападающий Грациано Пелле близок к возвращению в Италию.
Как сообщает Calciomercato.com, 35-летний футболист продолжит карьеру в «Парме». В среду, 3 февраля, итальянец пройдёт медицинское обследование для нового клуба, после чего заключит с «Пармой» контракт до конца сезона, который будет продлён ещё на год, если подопечные Роберто Д’Аверса сохранят прописку в Серии А.
Отметим, что Пелле уже выступал за «Парму» с 2011 по 2013 год, сыграв в общей сложности всего лишь четырнадцать матчей за клуб, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу.
После двадцати туров «Парма» занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице чемпионата Италии.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Парма, Трансферы футбола - зима 2021, Грациано Пелле
На безрыбье и рак рыба... Всё равно, в принципе, уйдёт с честью, в клубе Серии А.