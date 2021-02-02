Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Пелле близок к переходу в «Парму»

02 Февраля 2021, 22:57,

flickr.com

Нападающий Грациано Пелле близок к возвращению в Италию.

Как сообщает Calciomercato.com, 35-летний футболист продолжит карьеру в «Парме». В среду, 3 февраля, итальянец пройдёт медицинское обследование для нового клуба, после чего заключит с «Пармой» контракт до конца сезона, который будет продлён ещё на год, если подопечные Роберто Д’Аверса сохранят прописку в Серии А.

Отметим, что Пелле уже выступал за «Парму» с 2011 по 2013 год, сыграв в общей сложности всего лишь четырнадцать матчей за клуб, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу.

После двадцати туров «Парма» занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице чемпионата Италии.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Парма, Трансферы футбола - зима 2021, Грациано Пелле
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Комментарии (1)
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Super fanat
02 Февраля 2021, 23:11

На безрыбье и рак рыба... Всё равно, в принципе, уйдёт с честью, в клубе Серии А.

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