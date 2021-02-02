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Хёуге: «Ибрагимович иногда помогает мне с переводом итальянских слов»

02 Февраля 2021, 21:55,

Global Look Press

Полузащитник «Милана» Йенс Хёуге не жалеет о переходе в стан «россонери».

«Я доволен тем, что выбрал «Милан», наслаждаюсь каждым днем в этом клубе, потому что каждый из них – это возможность узнать что-то новое о команде, языке и городе.

Итальянский язык? Изначально я знал лишь несколько футбольных терминов, чтобы коммуницировать на поле. Сейчас всё идёт хорошо, когда вы слышите новые слова день за днём, то начинаете выучивать язык. Иногда с переводом мне помогает Ибрагимович, если я что-то не понимаю», - цитирует Хёуге The Athletic.

21-летний норвежец сыграл 21 матч за «Милан» во всех турнирах нынешнего сезона, забил семь голов и отдал три голевые передачи.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Златан Ибрагимович, Йенс Хеуге
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