Хёуге: «Ибрагимович иногда помогает мне с переводом итальянских слов»

Полузащитник «Милана» Йенс Хёуге не жалеет о переходе в стан «россонери».

«Я доволен тем, что выбрал «Милан», наслаждаюсь каждым днем в этом клубе, потому что каждый из них – это возможность узнать что-то новое о команде, языке и городе.

Итальянский язык? Изначально я знал лишь несколько футбольных терминов, чтобы коммуницировать на поле. Сейчас всё идёт хорошо, когда вы слышите новые слова день за днём, то начинаете выучивать язык. Иногда с переводом мне помогает Ибрагимович, если я что-то не понимаю», - цитирует Хёуге The Athletic.

21-летний норвежец сыграл 21 матч за «Милан» во всех турнирах нынешнего сезона, забил семь голов и отдал три голевые передачи.