Телефонный номер Гасперини попал в открытый доступ в интернете, фанаты «Лацио» завалили тренера оскорблениями

Телефонный номер главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини попал в открытый доступ в интернете.

Как сообщает L'Eco di Bergamo, это произошло после поражения от «Лацио» (1:3). Кто-то разместил телефон итальянского специалиста на сайтах болельщиков «римлян», после чего Гасперини получил много звонков и сообщений оскорбительного характера.

После двадцати туров подопечные Гасперини занимают седьмую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 36 очков, а «Лацио» с 37 зачетными баллами расположился на шестом месте.

63-летний итальянский тренер возглавил «Аталанту» в 2016 году.