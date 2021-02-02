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Телефонный номер Гасперини попал в открытый доступ в интернете, фанаты «Лацио» завалили тренера оскорблениями

02 Февраля 2021, 21:26,

Global Look Press

Телефонный номер главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини попал в открытый доступ в интернете.

Как сообщает L'Eco di Bergamo, это произошло после поражения от «Лацио» (1:3). Кто-то разместил телефон итальянского специалиста на сайтах болельщиков «римлян», после чего Гасперини получил много звонков и сообщений оскорбительного характера.

После двадцати туров подопечные Гасперини занимают седьмую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 36 очков, а «Лацио» с 37 зачетными баллами расположился на шестом месте.

63-летний итальянский тренер возглавил «Аталанту» в 2016 году.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Лацио, Аталанта, Джан Пьеро Гасперини
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