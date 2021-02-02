Эль-Шаарави: «Возникает ощущение, что я никуда и не уходил»

Итальянский форвард Стефан Эль-Шаарави прокомментировал возвращение в «Рому».

«Возникает ощущение, что я никуда и не уходил. Здорово снова видеть всё те же лица, благодарен за доверие, которое оказало мне руководство клуба. Хочу оправдать ожидания как можно скорее.

Да, я не играл какое-то время, конечно, мне предстоит набирать форму. Самое главное – это огромное желание набрать оптимальные кондиции, оно у меня есть.

По какой схеме мне удобнее играть? Я в полном распоряжении Фонсеки, буду играть там, где он захочет», - цитирует Эль-Шаарави пресс-служба «Ромы».

28-летний форвард заключил с римским клубом контракт до 30 июня 2023 года.