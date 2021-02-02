Смоллинг не сыграет с «Ювентусом»

Защитник «Ромы» Крис Смоллинг пропустит матч против «Ювентуса».

Как сообщает Sky Sport Italia, у игрока обороны римлян проблемы с левой ногой. Отмечается, что Смоллинг рискует пропустить до двух недель.

Матч между «Ювентусом» и «Ромой» состоится в субботу, 6 февраля, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 20:00 по московскому времени.

31-летний Смоллинг сыграл пятнадцать матчей за «Рому» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился одной голевой передачей. Соглашение англичанина с итальянским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается в семнадцать миллионов евро.