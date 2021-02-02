​Президент «Наполи» обвинил газету в публикации лживых новостей

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис отреагировал на информацию о том, что он готов уволить главного тренера Дженнаро Гаттузо и спортивного директора Кристиано Джунтоли.

«Я не понимаю, почему такая авторитетная газета, как La Repubblica, пишет лживые новости. Да, это сейчас модно – все стремятся получить некоторую санкцию. Но я не увольняю спортивного директора Кристиано Джунтоли. Забавно, что некоторые из тех, кто сами ошибаются, хотят, чтобы я уволил почти всех», - написал де Лаурентис на своей странице в Twitter.

На сегодняшний день «Наполи» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.